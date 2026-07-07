Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Autoaufbrüche beim BSV-Parkplatz (06.07.2026)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte zwei Autos aufgebrochen. Die beiden dunklen Wagen - ein Audi und ein VW - waren auf einem Parkplatz an der Dürrheimer Straße abgestellt, als die Täter die Scheiben einschlugen. Das Diebesgut ist noch nicht abschließend geklärt. Die Schäden liegen im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise sind an das Polizeirevier Schwenningen (07720 / 85000) zu richten.

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