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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Autoaufbrüche beim BSV-Parkplatz (06.07.2026)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte zwei Autos aufgebrochen. Die beiden dunklen Wagen - ein Audi und ein VW - waren auf einem Parkplatz an der Dürrheimer Straße abgestellt, als die Täter die Scheiben einschlugen. Das Diebesgut ist noch nicht abschließend geklärt. Die Schäden liegen im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise sind an das Polizeirevier Schwenningen (07720 / 85000) zu richten.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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