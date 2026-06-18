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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen, Lkr. Tuttlingen) 15-Jähriger prallt mit E-Bike auf geparktes Auto (17.06.2026)

Böttingen (ots)

Ein Junge ist bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Burgerstraße verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 15 Jahre alter Junge mit einem E-Bike in Richtung Heubergstraße. Auf Höhe der Hausnummer 22 übersah der Bub aus bislang unbekannter Ursache einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und prallte in das Heck des Wagens. Vermutlich nur durch den Schutz seines Fahrradhelms, der bei der Kollision mit der Heckscheibe zerbrach, erlitt der 15-Jährige mutmaßlich nur leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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