Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen, Lkr. Tuttlingen) 15-Jähriger prallt mit E-Bike auf geparktes Auto (17.06.2026)

Böttingen (ots)

Ein Junge ist bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Burgerstraße verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 15 Jahre alter Junge mit einem E-Bike in Richtung Heubergstraße. Auf Höhe der Hausnummer 22 übersah der Bub aus bislang unbekannter Ursache einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und prallte in das Heck des Wagens. Vermutlich nur durch den Schutz seines Fahrradhelms, der bei der Kollision mit der Heckscheibe zerbrach, erlitt der 15-Jährige mutmaßlich nur leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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