Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Riedheim, Lkr. Konstanz) Eine verletzte Person und hoher Sachschaden bei Brand in der Alemannenstraße (17.06.2026)

Hilzingen, Riedheim (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein Mann bei einem Garagenbrand in der Alemannenstraße am Mittwochmorgen zugezogen. Gegen kurz vor 10 Uhr gerieten zwei unter einem Carport stehende Autos aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff schnell auf den ganzen Carport ein angrenzendes Wohnhaus und einen Nachbarcarport über. Den zahlreichen Kräften der Feuerwehr gelang es Schlimmeres zu verhindern. Sowohl der angrenzende Carport als auch die Fassade des Wohnhauses konnten schnell gelöscht werden. Die beiden in der offenen Garage stehenden Autos brannten hingegen vollständig ab. Nach ersten Schätzungen dürfte der durch das Feuer entstandene Schaden im Bereich von rund 150.000 Euro liegen.

Der 62-jährige Hausbewohner konnte nach Versorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens wieder entlassen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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