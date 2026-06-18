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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Fußgängerin in der Sigismundstraße gestürzt - Polizei sucht Zeugen (17.06.2026)

KN-Altstadt (ots)

Eine Fußgängerin ist am Mittwochmittag bei einem Sturz im Bereich Sigismundstraße/Bahnhofstraße verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr war ein unbekannter Radfahrer auf der Sigismundstraße in Richtung Marktstätte unterwegs. Auf der "Kreuzung" zur Bahnhofstraße wich er einer 60 Jahre alten Fußgängerin aus, wobei er die Frau so nah passierte, dass sie erschrak, stolperte und zu Fall kam. Dabei erlitt sie Verletzungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Radler setzte seine Fahrt indes fort.

Zeugen des Unfalls und der unbekannte Radfahrer, der den Sturz der Frau unter Umständen gar nicht bemerkte, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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