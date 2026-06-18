Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Unfall auf der Ernst-Haller-Straße verletzt (17.06.2026)

Trossingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Ernst-Haller-Straße am Mittwochabend verletzt worden. Der 19-Jährige wollte gegen 18.30 Uhr vom Gelände einer Tankstelle auf die Straße in Richtung Innenstadt einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Ford Transit-Fahrer stadtauswärts und überholte einen roten Kleinwagen, welcher nach rechts auf das Gelände der Tankstelle abbiegen wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem Motorrad. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer, ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden dürfte im Bereich von über 13.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Straße in der Zeit von 18.30 Uhr bis gegen 22.00 Uhr gesperrt.

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