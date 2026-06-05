Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Tankstelle (04.06.2026)

Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Donnerstagnacht, zwischen 22 und 24 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in ein Tankstellengebäude im Ortsteil Schönenbach. Noch bevor die Täter weiter in die Innenräume gelangten, löste ein Alarm aus, der sie in die Flucht schlug.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Tankstelle in Schönenbach beobachtet haben oder die sonst Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-00, zu melden.

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