POL-KN: (Denkingen, Lkr. Tuttlingen) 12.000 Euro Schaden nach Unfall an der Einmündung Brunnenstraße und "In Lachen"

Denkingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Mitwoch, kurz nach 16.30 Uhr, ist es an der Einmündung der Brunnenstraße auf die Straße "In Lachen" zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 12.000 Euro gekommen. Eine 22-Jährige fuhr mit einem Peugeot 206 auf der Straße "In Lachen" auf die Einmündung zu. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen Seat Leon, dessen 27-jähriger Fahrer sich auf der Brunnenstraße von rechts der Einmündung näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste auch die Feuerwehr Denkingen bei der Unfallaufnahme eingesetzt werden.

