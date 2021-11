Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Zwei Verletzte bei Auffahrunfall (11.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Bahnhofstraße wurden zwei Personen teils schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es, als ein 21-jähriger Audi-Fahrer, der in Richtung Bertholdstraße unterwegs war, abbremste, um einem anderen Autofahrer das Herausfahren aus einer Parklücke zu ermöglichen. Ein nachfolgender 19-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Audi auf. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde zur Beobachtung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert, der Fahrer des Audi musste stationär aufgenommen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

