Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27 (12.10.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Blechschaden ohne Verletzte ist es am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27/33 zwischen der Anschlussstelle "Bad Dürrheim Süd" und Scheffelstraße gekommen. Eine 34-jährige Fiat Panda Fahrerin prallte auf einen vorausfahrenden Volvo XC 70 eines 68-Jährigen. Der Fiat kam danach nach rechts von der Straße ab und streifte noch eine Leitplanke. Im Auto lösten die Airbags aus, der Kleinwagen hatte nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell