Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer missachtet Vorfahrt und baut Unfall (13.07.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Felix-Wankel-Straße. An der Kreuzung zur Raiffeisenstraße übersah ein 27-jähriger Porsche Cayenne Fahrer eine 71-jährige Autofahrerin, die mit einem Mercedes C 200 von rechts kam und Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell