Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf der Autobahn Überholenden übersehen (09.03.2021)

Einen Unfall verursacht hat ein Lasterfahrer am Dienstag gegen 16.00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 Höhe zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen. Ein 38-jähriger scherte zum Überholen mit einem MAN auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er einen 19-Jährigen, der sich auf der linken Spur mit einem VW Golf näherte. Der junge Mann prallte in das Heck des Lasters, wobei an seinem Auto Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. Der Schaden am Laster blieb deutlich geringer und belief sich auf rund 500 Euro.

