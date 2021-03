Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Mühlhausen) Tier ausgewichen und gegen Bordstein gefahren (02.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Weigheimer Straße verursacht. Ein 56-jähriger VW Passat Fahrer wich einem Tier aus und prallte deshalb gegen einen Bordstein und eine Warnbarke am Straßenrand. Dadurch entstand an seinem Auto Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro und an der Warnbarke ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Das Tier konnte unverletzt flüchten.

