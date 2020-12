Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) Fahrzeug prallt gegen Mauer -Zeugenaufruf- (25./26.12.2020)

RottweilRottweil (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer prallte im Zeitraum vom 25.12.20, 20.00 Uhr bis 26.12.20, 14:00 Uhr in der Plettenbergstraße in Rottweil gegen eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. An der Mauer konnten bläulich-schwarze Lackantragungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741/4770, zu melden.

