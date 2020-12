Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf- (22./23.12.2020)

HardtHardt (ots)

Auf dem videoüberwachten Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Schramberger Straße in Hardt wurde im Zeitraum vom 22.12.20, 12.45 Uhr bis 23.12.20, 15.45 Uhr ein geparkter Audi A 4 von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich des linksseitigen Hecks beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422/27010 erbeten.

