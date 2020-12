Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) Pkw prallt gegen Leitplanke -Zeugenaufruf- (26.12.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Ein 26-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel Zafira am Samstagmorgen gegen 11.43 Uhr die Theodor-Heuss-Allee in Tuttlingen in Richtung Kreisverkehr. Kurz vor der Donaubrücke geriet er plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte hierbei gegen eine Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug stark beschädigt, der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461/9410, in Verbindung zu setzen.

