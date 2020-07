Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Fahrlässige Brandstiftung (12.07.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Eine vergessene Zigarettenkippe war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei die Ursache für ein in Brand geratenes Handtuch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Anton-Mesmer-Straße. Die Wohnung füllte sich gänzlich mit Rauch, die Bewohnerin der Wohnung und des ganzen Hauses konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr Radolfzell löschte den kleinen Brand in der Wohnung. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

