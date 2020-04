Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Wieder Aufbruch eines Zigarettenautomaten (27.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr in der Brigachtalstraße. Ein unbekannter Täter versuchte, den Automaten am Parkrestaurant aufzubrechen, wobei es ihm nicht gelang, Geld oder Zigaretten zu entwenden. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise durch diese benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

