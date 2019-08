POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

-- Friedrichshafen

Scheibe eingeschlagen

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am späten Dienstagabend kurz nach 22 Uhr ein Loch in die äußere Scheibe der Haustür eines Wohngebäudes in der Pacellistraße schlug. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Tettnang

Gasgrills entwendet

Ein unbekannter Mann nahm am Dienstag gegen 17 Uhr zwei Gasgrills im Gesamtwert von rund 300 Euro aus dem Regal eines Einkaufmarkts in der Wangener Straße, ging damit zur Kasse und gab vor, diese in einer anderen Filiale gekauft zu haben, nun aber zurückgeben wolle. Da die dafür zuständige Marktleiterin jedoch nicht da war, verließ der Unbekannte den Markt mit der Zusicherung, am nächsten Tag wieder zu kommen. Erst im Nachhinein wurde festgestellt, dass die beiden Gasgrills aus dem eigenen Sortiment stammen. Von dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, untersetzt, kurze, dunkle Haare, sonnengebräuntes Gesicht, sprach hochdeutsch, trug ein weißes T-Shirt. Personen, denen der Täter aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu melden.

Markdorf

Unachtsame Autofahrerin

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend gegen 17.25 Uhr in der Gaußstraße entstanden. Die 26-jährige Lenkerin eines Pkw hatte von der Gaußstraße kommend nach rechts in die B 33 einbiegen wollen, dabei jedoch zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende Autofahrerin verkehrsbedingt warten musste. Sie prallte deshalb auf das Heck des vor ihr stehenden Pkw.

Meersburg

Radfahrer stoßen zusammen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf der L 2012 bei Meersburg ereignet hat und bei dem ein 61-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Der Mann hatte den Radweg von der Fähre kommend in Richtung Unteruhldingen befahren, als er seinen Angaben zufolge einem entgegenkommenden Fahrradfahrer ausweichen musste. Hierbei sei er gegen den Randstein geraten und gestürzt. Der 61-Jährige erlitt dadurch diverse Prellungen und Schürfwunden. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme erhebliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem gestürzten Radfahrer feststellen konnte, veranlasste sie die Entnahme einer Blutprobe. Von dem anderen Zweiradfahrer, der sich nicht mehr an der Unfallstelle befand, ist lediglich bekannt, dass er englisch sprechen soll. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Gegen Straßenlaterne geprallt

Vermutlich beim Rangieren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker in Höhe des Gebäudes Abigstraße 2 gegen eine Straßenlaterne geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist der Schaden, der am Dienstag festgestellt wurde, von einem größeren Fahrzeug verursacht worden, Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, entgegen.

Überlingen

Wasserdampf löst Brandalarm aus

Für Aufregung hat am Montagabend gegen 19.30 Uhr der Brandalarm in einem Hotel ausgelöst. Wie sich jedoch herausstellte, war dieser durch den Wasserdampf einer Dusche in einem der Zimmer ausgelöst worden. Die Feuerwehr konnte deshalb rasch Entwarnung geben und wieder abrücken.

Sauter

