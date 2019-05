Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen

Geld und Zigaretten entwendet

Opfer eines tätlichen Angriffs wurde ein 49-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz. Zwischen dem Geschädigten und einem unbekannten Mann sei es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Im weiteren Verlauf sei der 49-Jährige dann eigenen Angaben zufolge von dem Unbekannten mehrfach geschlagen worden, sodass er zu Boden ging. Der Unbekannte habe daraufhin Münzgeld und eine Schachtel Zigaretten an sich genommen und sei schließlich in Richtung Bahnhofsunterführung geflüchtet, nachdem Zeugen auf das Geschehen aufmerksam geworden waren. Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 160 bis 165 cm groß, arabisches Aussehen, schwarze Haare, schwarzer Bart, normale Statur. Bekleidet war er mit einer dunkelbraunen Jacke mit hellbraunem Besatz am Kragen und einer dunklen Hose. Er habe einen blauen Rucksack, eine rote Tüte und eine orangefarbene Tasche mitgeführt. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Etwa 9.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr auf der B 31 zwischen Seemoos und Manzell. Im Bereich des Waldstücks beim Seemooser Horn kam ein in Richtung Fischbach fahrender 55-jähriger Pkw-Lenker vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur und streifte hier den entgegenkommenden Lkw eines 50-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt, am Lkw-Auflieger platzte aufgrund zweier eingedellter Felgen ein Reifen. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da der Verkehr einspurig wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden musste.

Friedrichshafen

Brandeinsatz

Zu einem Brandeinsatz in den Seewald gerufen wurden die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen sowie die Polizei am Mittwochvormittag. Im Laufe der Nacht oder des frühen Morgens war in der Nähe vom Klärwerk eine von Waldarbeitern benutzte Holzhütte aus bislang nicht geklärten Gründen in Brand geraten und vollständig niedergebrannt. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Langenargen-Oberdorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der B 467 bei Gießenbrücke. Ein 59-jähriger Pkw-Lenker musste aus Richtung Kressbronn kommend aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs abbremsen. Dies bemerkte der 62-jährige, nachfolgende Autofahrer zu spät und fuhr auf den Wagen des 59-Jährigen auf.

Langenargen-Oberdorf

Verkehrsunfall

Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr an der Auffahrt auf die B 31 bei Oberdorf. Ein 61-jähriger Pkw-Lenker musste an der Auffahrt in Richtung Friedrichshafen verkehrsbedingt anhalten, dies erkannte ein nachfolgender gleichaltriger Autofahrer zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Trunkenheitsfahrten

Insgesamt drei Pkw-Lenker, welche alkoholisiert unterwegs waren, stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen im Rahmen von Verkehrskontrollen am späten Mittwochabend in Kressbronn fest. Die drei 30, 36 und 59 Jahre alten Männer müssen nach positiven Atemalkoholtests nun jeweils mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

Überlingen

Streitigkeit

Zu einer zunächst verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 65 und 29 Jahre alten Frauen kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Fußgängerzone der Mühlenstraße. Die jüngere der beiden Frauen war mit ihrem Pkw in die Fußgängerzone eingefahren, da sie einen Familienangehörigen nach einem Notfall zum Arzt bringen musste. Daran störte sich die 65-Jährige und begann, den Pkw und die Fahrerin zu fotografieren, woraufhin die 29-Jährige der Älteren das Handy aus der Hand nahm. Dies veranlasste die 65-Jährige, der Jüngeren eine Ohrfeige zu geben. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet, welche den Streit zunächst schlichtete und gegen die Fußgängerin, die Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung einleitete.

Überlingen

Versuchter Diebstahl

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 04.00 Uhr, den auf der Rückseite einer Tankstelle in der Lippertsreuter Straße befindlichen Waschkartenautomat der dortigen Waschanlage auf. Möglicherweise hoffte der Unbekannte, hier an Waschkarten zu gelangen, dies misslang jedoch, da der Inhalt des Automaten regelmäßig geleert wird. Das Polizeirevier Überlingen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Markdorf

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg "Im Bohl" zwischen Unterteuringen und Hepbach. Ein 53-jähriger Pkw-Lenker befuhr den Weg in Richtung Hepbach, als ihm kurz vor der Reithalle am Ortseingang von Hepbach ein Pkw entgegenkam. Nachdem beide Fahrzeuge zunächst rechts heran fuhren, streifte der Unbekannte bei der Vorbeifahrt den Wagen des 53-Jährigen und verursachte hierdurch einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Danach gab der Unfallverursacher Gas und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um eine größere, grau-schwarze Limousine mit Rechtslenkung sowie einem gelben Kennzeichenschild gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/96200, entgegen.

Markdorf-Ittendorf

Randalierer

Möglicherweise in einem alkoholbedingten Ausnahmezustand befand sich ein 28-jähriger Mann, der am späten Mittwochabend zunächst vor einem Mehrfamilienhaus in Ittendorf randalierte und herumschrie. Nachdem sich der deutlich alkoholisierte 28-Jährige einer alarmierten Streifenwagenbesatzung gegenüber zunächst einsichtig zeigte, im weiteren Verlauf jedoch zunehmend aggressiver wurde und versuchte, die Wohnungstüre seiner Lebensgefährtin in dem Haus einzutreten, musste er von den Beamten in Gewahrsam genommen und hierzu mittels Handschellen gefesselt werden. Noch vor der anschließend notwendigen Untersuchung in einem Krankenhaus beleidigte der Mann die Polizeibeamten und trat nach diesen, sodass er zusätzlich an den Füßen fixiert werden musste. Nachdem der 28-Jährige außerdem fortwährend versuchte, sich selbst zu verletzen, wurde er schließlich in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.

Stetten

Körperverletzung

Opfer einer Körperverletzung wurde der 55-jährige Fahrer eines Zustelldienstes am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr in Harlachen. Der Mann hatte den Privatweg eines Anwesens befahren, um eine Sendung zuzustellen, und war daraufhin von dem Grundstückseigner und seinem Sohn zur Rede gestellt worden. Den Angaben des 55-Jährigen zufolge sei er dann nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung von den beiden Männern zu Boden gestoßen und getreten worden. Hierdurch habe er leichte Verletzungen am Kopf und an den Armen davongetragen. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung.

Salem

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Leutkirch und Wespach. Ein 36-jähriger Pkw-Lenker sowie eine 57 Jahre alte Autofahrerin waren sich auf dem gerade verlaufenden, aber recht engen Teilstück entgegengekommen und kollidierten schließlich mit ihren Fahrzeugen. Die Gesamtbreite der Fahrbahn reichte für eine unfallfreie Vorbeifahrt nicht aus und keiner der beiden nutzte zuvor die Möglichkeit, an einer breiteren Stelle Platz zu schaffen und dem anderen den Vorrang einzuräumen. Wie sich im Laufe der Unfallermittlungen weiter herausstellte, telefonierte der 36-Jährige vermutlich während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon. Gegen beide Beteiligten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, für die Bergung der beiden durch den Unfall leicht verkeilten Fahrzeuge musste ein Abschleppdienst hinzugerufen werden.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell