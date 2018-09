POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsmissachtung - Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Mit leichten Verletzungen kam am Donnerstagmorgen eine Rollerfahrerin ins Krankenhaus, nachdem sie einen Unfall an der Kreuzung Hauptstraße/Schutzackerstraße/Mühlenrain verursacht hatte. Nachdem sie gegen 07:30 Uhr am Ende des Mühlenrains die Vorfahrt eines von links kommenden Autos missachtet hatte, kollidierte sie frontal mit diesem. In der Folge wurde die Rollerfahrerin umgeworfen und rutschte über die Motorhaube an der Seite des Autos entlang, bis sie auf dem Asphalt zum Liegen kam. Hierbei verletzte sich die Frau und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Hyundai der 23 Jahre alten Autofahrerin und am Roller dürfte jeweils ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden sein.

ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell