POL-FR: Lörrach: Mann will nicht zur Gerichtsverhandlung und leistet Widerstand

Freiburg (ots) - Ein 19 Jahre alter Mann, gegen den eine zwangsweise Vorführung zu einem Gerichtstermin angeordnet war, leistete Widerstand. Nichtsdestotrotz erschien er dieses Mal pünktlich zur Hauptverhandlung, in Polizeibegleitung. Nachdem der Mann am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung telefonierend auf dem Sofa sitzend angetroffen werden konnte, weigerte er sich mitzukommen. Nachdem ihm die zwangsweise Durchsetzung angedroht worden war, wehrte er sich und beleidigte die beiden Polizeibeamten. Genutzt hat es nichts, er wurde pünktlich zu seiner Gerichtsverhandlung gebracht, allerdings in Handschließen. Ein Polizist wurde bei der Aktion leicht an der Hand verletzt. Der junge Mann wird angezeigt.

