POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw-Aufbruch am helllichten Tag - Täter flüchtet in gestohlenem Pkw

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmittag versuchte ein Mann, einen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße Im Schöttle abgestellten Pkw gewaltsam zu öffnen. Als er sich ertappt fühlte, flüchtete er mit einem gestohlenen Pkw. Gegen 14:50 Uhr war der Mann einem Mitarbeiter des Marktes aufgefallen, wie er mit einem Gegenstand die vordere kleine Scheibe eines geparkten Peugeot 208 einschlug und dann versuchte, ins Auto zu kommen. Als der Täter sich beobachtet fühlte, flüchtete er in einem Peugeot 206 mit französischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Wie sich herausstellte, ist dieser Pkw in Frankreich als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen des Polizeipostens Markgräflerland (Kontakt 07626 97780-0) dauern an.

