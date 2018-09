POL-FR: Breitnau, B 31, zwischen Höllsteig und Hirschsprung, Kradunfall mit verletzter Person --Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Bereits am Mittwoch, den 05.09.18, gegen 14.00 Uhr, fuhr ein Kradfahrer in Richtung Freiburg. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in der sogenannten "Kehrekurve" die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit den dortigen Leitplanken. Dabei muss sich der Fahrer mit hoher Wahrscheinlichkeit verletzt haben. Der Schaden am Krad beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Da der Unfallverursacher bislang nicht mit Sicherheit ermittelt werden konnte, werden mögliche Zeugen des Unfall gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel.: 07651/93360, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Uwe Kaiser

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell