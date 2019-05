Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen

Ladendiebstahl

Die aufmerksame Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes in den Burgwiesen erkannte am Freitag einen 19-jährigen Heranwachsenden aus einer Kreisgemeinde, der als vermeintlicher Kunde in dem Geschäft auftrat. Der Mitarbeiterin war bekannt, dass der junge Mann zwei Tage zuvor Alkoholika im Wert von etwa 24 Euro aus dem Lebensmittelgeschäft entwendet hatte und unerkannt entkommen war. Er war bei der Tatausführung durch die Videoüberwachungsanlage des Lebensmittelgeschäftes aufgenommen worden. Bei seinem neuerlichen Besuch wurde er durch die Marktleiterin angesprochen. Auch am Freitag wurde eine Flasche Alkohol aufgefunden, die der Mann in dem Lebensmittelmarkt eingesteckt hatte. Neben einer Strafanzeige wegen wiederholtem Ladendiebstahl erhielt der Kunde durch die Marktleiterin ein längerfristiges Hausverbot.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kfz

Randalierende Jugendliche bei einem Vereinsheim in der Konviktstraße wurden der Polizei in der Nacht zum Samstag gegen 00.15 Uhr gemeldet. Die Jugendlichen hatten sich beim Eintreffen der Polizei bereits von dem Parkplatz entfernt. Dort wurde festgestellt, dass an einem geparkten Pkw ein Außenspiegel beschädigt worden war. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kfz

Das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, bittet Personen, die zu einer weiteren Sachbeschädigung in der Konviktstraße Angaben machen können, sich ebenfalls dort zu melden. Im Zeitraum von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen im Bereich des Gebäudes Nr. 11 geparkten weißen Ford Transit. An dem Fahrzeug wurde der linke Scheibenwischer abgebrochen. Der linke Außenspiegel wurde nach innen gedrückt, eine Beschädigung entstand dadurch nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Ein Zusammenhang mit der vorgenannten Sachbeschädigung ist nicht ausgeschlossen.

Sigmaringen

Opferstockdiebstahl

Der am Mittwoch in einem Müllgefäß bei der Fidelisschule in der Hohenzollernstraße aufgefundene Opferstock wurde im Zeitraum von Dienstag, 07.05.2018, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.05.2019, 11.00 Uhr, in der Klinikkapelle des SRH Krankenhauses gewaltsam aus seiner Wandbefestigung gerissen und mitgenommen. Wie bereits in der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Konstanz vom 09.05.2019 vermerkt, bittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, um Hinweise.

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr die Brunnenbergstraße, wo sie auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links geriet, einen Grünstreifen überfuhr und anschließend trotz Notbremsung gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrradfahrerin in die Heckscheibe des Dacia geschleudert. Die Heckscheibe splitterte, die Lenkerin des Fahrrades erlitt Schnittwunden. Gleichwohl setzte die junge Frau anschließend die Fahrt mit dem unbeschädigten Fahrrad fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. An der Einmündung der Brunnenbergstraße in die Hohenzollernstraße verlor sie ein weiteres Mal die Kontrolle über ihr Fahrrad und stieß gegen einen Brunnen. Die Überprüfung der Verkehrsteilnehmerin durch die Polizei führte zum Ergebnis, dass sie offensichtlich alkoholisiert war, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Gammertingen

Verkehrsunfallflucht

Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sucht der Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der unbekannte Lenker eines Pkw am Donnerstag, im Zeitraum von 16.00 bis 19.00 Uhr, auf dem Parkplatz der Volksbank-Filiale in der Sigmaringer Straße gegen einen dort geparkten Volkswagen Tiguan. Der Tiguan wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Gammertingen

Trunkenheit im Verkehr

Deutlich alkoholisiert war der 34-jährige Lenker eines VW-Polo, der in der Nacht zum Samstag gegen 01.30 Uhr die Sigmaringer Straße aus Richtung Hettingen befuhr und an einer dort eingerichteten Kontrollstelle überprüft wurde. Dem Pkw-Lenker wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

