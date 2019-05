Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 13.05.2019

Konstanz (ots)

Singen

Brand

Zu einem Brand im Bereich der Warenannahme eines Baumarktes in der Fittingstraße wurde die Feuerwehr und Polizei am Sonntag gegen 14.30 Uhr gerufen. Mehrere Paletten und Transportwagen sowie ein Hubwagen waren in Brand geraten, durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Singen und Beuren konnte jedoch ein Ausdehnen des Feuers verhindert werden. Während der Löscharbeiten musste die Fittingstraße und die Ausfahrt einer Tiefgarage gesperrt werden. Wie sich herausstellte, hatten vier Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren zuvor brennende Gegenstände durch einen Zaun in einen Eimer geworfen, der in dem abgesperrten Bereich der Warenannahme stand. Nachdem der Inhalt des Eimers Feuer fing und alle Löschversuche der Kinder scheiterten, verständigten sie eine Passantin, welche die Feuerwehr rief. Das Feuer hatte zwischenzeitlich auf die Paletten und einen Hubwagen übergegriffen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von über 6.000 Euro.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531 280-2063

Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Tel. 07531 995-1014

