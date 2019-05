POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Gullideckel entfernt

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die am frühen Samstagmorgen gegen 05.20 Uhr in der Schnetzenhauser Straße in Fischbach insgesamt drei Gullideckel auf der Fahrbahn und dem Gehweg heraushoben. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Friedrichshafen

Nach Parkunfall geflüchtet

Davongefahren ist ein 82-jähriger Pkw-Lenker, nachdem er am Sonntagvormittag einen im zweiten Parkdeck der Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses in der Olgastraße abgestellten Audi Q3 angefahren und hierbei einen Fremdschaden von 1.000 Euro verursacht hatte. Anhand des von Zeugen abgelesenen Kennzeichens konnte der verantwortliche Autofahrer rasch von der Polizei ermittelt werden.

Friedrichshafen

In Gartenhütten eingebrochen

In mindestens sechs Gartenhütten in der Kleingartenanlage "Manzeller-Hölzle" ist ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 12.45 Uhr, gewaltsam eingedrungen und hat ein neuwertiges SUP-Board, einen Laderegler für eine Solar-Anlage sowie eine Wanduhr und eine Kamera-Attrappe im Gesamtwert von über 400 Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Schrebergartenanlage beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Gegen Obstbaum geprallt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr, und Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, im Bereich der Riedheimer Straße bei Efrizweiler ereignet hat. Der unbekannte Lenker eines schwarzen Pkw hatte einen Feldweg in Richtung Riedheimer Straße befahren, war von dem Weg abgekommen und gegen einen Obstbaum geprallt. Außerdem riss er eine Verankerung eines Hagelnetzes aus dem Boden. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Aufgrund der vorgefunden Spuren dürfte das Verursacherfahrzeug nicht unerheblich beschädigt sein. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Polizei erteilt Ehemann Platzverweis

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 47-Jährigen, der am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seiner Frau in Streit geraten und im Verlauf der Auseinandersetzung handgreiflich geworden war. Die Polizei verwies den alkoholisierten Mann der Wohnung, dieser kehrte jedoch später wieder zurück. Er wurde deshalb auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter in einer Sammelgarage im Trautenmühleweg auf einer Länge von etwa 50 Metern die Deckendämmung heruntergerissen sowie Bierflaschen und Lampen zertrümmert. Der hierbei angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges im Trautenmühleweg beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, aufzunehmen.

Friedrichshafen

Betrunkener Autofahrer

Erheblich alkoholisiert war ein 25-jähriger Autofahrer, der einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 04.30 Uhr, in der Flugplatzstraße auffiel. Der junge Mann war mit einem Pkw unterwegs, an dem sich ein platter Reifen bereits von der Felge löste. Da die Polizisten deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem 25-Jährigen feststellten, veranlassten sie nach einem positiven Alkoholtest, der nahezu zwei Promille ergab, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.

Friedrichshafen

Linienbus zerkratzt

Vermutlich aus Verärgerung darüber, dass der Fahrer eines bereits am Bahnhofplatz abgefahrenen Linienbusses auf die Anhaltezeichen eines unbekannten Mannes nicht reagierte, zerkratzte dieser am Freitagmittag gegen 11.50 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite des Busses. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei zu dem unbekannten Täter, der beobachtet und von einem Zeugen fotografiert worden war, dauern an.

Friedrichshafen

Betrunkener wird renitent

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hat sich ein 31-Jähriger zu verantworten, der in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr von Beamten der Bundespolizei in Gewahrsam genommen wurde. Der erheblich Alkoholisierte hatte sich zuvor geweigert, eine Diskothek zu verlassen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens - der Tatverdächtige bespuckte die Beamten und die Türsteher - brachten ihn die Beamten zum Polizeirevier, wo er weiter um sich schlug und die Polizisten permanent beleidigte. Den Rest der Nacht verbrachte der 25-Jährige in der Ausnüchterungszelle der Dienststelle.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Über 1,1 Promille ergab der Alkoholtest eines 35-jährigen Autofahrers, der in der Nacht zum Sonntag von Beamten des Polizeireviers gegen 00.50 Uhr in der Flugplatzstraße angehalten und überprüft wurde. Die Polizisten veranlassten bei dem alkoholisierten Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein ein und untersagten die Weiterfahrt.

Kressbronn

Keinen Führerschein

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist eine 21-jährige Pkw-Lenkerin, die am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in der Tettnanger Straße angehalten und überprüft wurde. Neben der jungen Frau, die sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten hat, wurde auch der Beifahrer und Halter des Autos angezeigt, da er die Fahrt mit seinem Pkw zugelassen hatte.

Kressbronn

Unter Drogeneinwirkung gefahren

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr bei einer 25-jährigen Autofahrerin fest, die sie in Kressbronn kontrollierten. Da den Beamten bei der Überprüfung deutlicher Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug entgegenkam, veranlassten sie bei der jungen Frau nach einem positiven Drogentest im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. In dem Auto fanden die Polizisten eine geringe Menge Cannabis und vermutlich Amphetamin, die laut der Pkw-Lenkerin einem Familienangehörigen gehören soll. Die Polizei ermittelt deshalb auch gegen diesen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Tettnang

Urkundenfälschung

Völlig verkehrsunsicher war ein VW Passat, dessen Fahrer am vergangenen Freitagabend gegen 19.30 Uhr nach Hinweisen von Verkehrsteilnehmern von der Polizei auf der B 467 bei Tettnang angehalten und kontrolliert wurde. Wie die Streifenwagenbesatzung feststellte, wies das Fahrzeug nicht nur frische Unfallbeschädigungen auf, der 75-jährige ausländische Fahrer händigte zudem einen Fahrzeugschein aus, der überhaupt nicht zu dem VW Passat gehörte. Nachdem es sich bei den angebrachten Kennzeichen überdies um Totalfälschungen handelte, stellten die Polizisten das Auto sicher und ließen es abschleppen. Die Ermittlungen gegen den Pkw-Lenker, der sich auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten hat und bislang keinen Besitznachweis für das Fahrzeug erbringen konnte, dauern an.

Deggenhausertal

Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 16.000 Euro ist am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7781 im Deggenhausertal entstanden. Der 21-jährige Lenker eines Pkw hatte die Kreisstraße von Urnau in Richtung Wattenberg befahren und zu spät erkannt, dass eine vorausfahrende 38-jährige Autofahrerin wegen eines querenden Dachses bremste. Er prallte deshalb nahezu ungebremst auf das Fahrzeug der Frau.

Markdorf

Polizei untersagt Weiterfahrt

Nicht mehr weiterfahren durfte ein 51-jähriger Pkw-Lenker, der am späten Sonntagabend gegen 22.40 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen in der Ravensburger Straße kontrolliert wurde. Da die Beamten bei dem Autofahrer Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellten, veranlassten sie einen Alkoholtest, der 0,62 Promille ergab. Der Mann hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch in Bäckerei

Offensichtlich auf Bargeld hatte es ein unbekannter Täter angesehen, der in der Nacht zum Sonntag in eine Bäckerei in der Aachstraße gewaltsam eindrang und aus einer Kasse das darin befindliche Wechselgeld entwendete. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Gestürzter Radfahrer

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich in der Nacht zum Sonntag gegen 02.50 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen ereignet hat und bei dem ein 54-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Der Mann hatte den Schotterweg entlang der Aach von Oberuhldingen in Richtung Mühlhofen befahren und war gegen einen umgestürzten Baum gefahren, der quer über dem Weg lag. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem verletzten Radfahrer feststellte, veranlasste sie im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.

Hagnau

Rennradfahrer flüchtet nach Unfall

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14.10 Uhr in Hagnau ereignete. Ein unbekannter Rennradfahrer hatte die Pfefferhardtstraße bergab befahren und in einem Kurvenbereich nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten, weshalb er mit dem Pkw eines entgegenkommenden 18-jährigen Autofahrers zusammenstieß. Nachdem der Radfahrer zunächst seinen angeblichen Namen angegeben hatte, nutzte er eine günstige Gelegenheit, um mit seinem silberfarbenen Rennrad zu flüchten. Der Name und die angegebene Wohnadresse stellten sich später als falsch heraus. Von dem unbekannten Radfahrer, dessen Zweirad an verschiedenen Stellen mit grauem Panzertape abgeklebt ist und dessen Vorderrad verbogen sein müsste, liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 180 cm groß, kurze, dunkle, leicht lockige Haare, trug ein rotes T-Shirt, eine kurze grüne Sporthose, eine dunkle Fahrradbrille und keinen Helm. Personen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Meersburg

Alkoholisierter Autofahrer

Erheblich einen über den Durst getrunken hatte ein 47-jähriger Pkw-Lenker, der in der Nacht zum Sonntag gegen 02.20 Uhr von Beamten des Polizeireviers Überlingen in Meersburg angehalten und kontrolliert wurde. Ein Alkoholtest bei dem Autofahrer, der zunächst zu flüchten versuchte, dann aber doch anhielt, ergab über 1,7 Promille. Die Polizisten fuhren deshalb mit dem alkoholisierten Mann ins Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Seinen Führerschein behielten sie ein.

Salem

Nach Unfall einfach weitergefahren

Weil ein unbekannter Autofahrer, der am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr die L 200a von Salem in Richtung Tüfingen befuhr, in einem Kurvenbereich ein Fahrzeug überholte, musste ein entgegenkommender 42-jähriger Sattelzugfahrer abbremsen und nach rechts ausweichen. Hierbei überfuhr er erst einen Leitpfosten und streifte dann die Leitplanke auf einer Länge von rund 50 Metern. Während an der Schutzplanke ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand, beläuft sich dieser an der Sattelzugmaschine und dem Auflieger auf rund 10.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Überholenden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Metallgeländer auf die Straße gelegt

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die in der Nacht zum Sonntag auf rund 50 Metern mehrere Elemente eines zur Fahrbahntrennung installierten Metallgeländers in der Lippertsreuter Straße herausrissen und auf die Fahrbahn legten. Ein Taxifahrer, der auf das Geländer aufmerksam wurde, konnte dieses zusammen mit einem Fahrgast von der Straße räumen. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Lippertsreuter Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Polizei untersagt Weiterfahrt

Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 21-jähriger Mofa-Fahrer, der am Sonntagabend gegen 18 Uhr von Beamten des Polizeireviers im Stadtgebiet angehalten und überprüft wurde. Nach einem positiven Alkoholtest untersagten die Polizisten bis Mitternacht die Weiterfahrt des jungen Mannes und erhoben von dem ausländischen Fahrer eine Sicherheitsleistung von über 500 Euro.

