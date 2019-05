POL-KN: Auf Gegenfahrspur geraten

Polizeipräsidium Konstanz

Eine schwer sowie drei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 50.000 Euro forderte heute Nachmittag kurz nach 14 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 31 in Friedrichshafen. Die 33-jährige Lenkerin eines Audi A3 war in Richtung Lindau gefahren und nach dem Riedleparktunnel, noch vor Beginn der Mittelschutzleitplanke, aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten, wo sie mit dem Daimler-Benz eines entgegenkommenden 62-jährigen Autofahrers zusammenstieß. Hierbei erlitt dessen Beifahrerin schwere Verletzungen, die 33-Jährige sowie der 62-Jährige und ein hinter ihm fahrender 54-jähriger Opel-Fahrer, der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und auf das Auto seines Vordermannes auffuhr, kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Verletzten wurden alle vom Rettungsdienst zur Untersuchung und weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Von der Freiwilligen Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut und der Brandschutz an den Fahrzeugen sichergestellt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten von Abschleppfirmen aufgeladen und abtransportiert werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Bundesstraße in Richtung Überlingen bis 16.15 Uhr gesperrt.

