Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Odenthal - zwei Motorradunfälle am Sonntagnachmittag

Bergisch Gladbach/Odenthal (ots)

Zwei auswärtige Honda-Fahrer sind am Sonntag (24.02.) verunglückt.

Einen 58-jährigen Düsseldorfer traf es um 15.35 Uhr auf der Scheurener Straße in Fahrtrichtung Funkenhof. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve stürzte er mit seinem Motorrad auf der stark abschüssigen Strecke. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus.

Um 16.10 Uhr stürzte ein 59-jähriger Kölner auf der Frankenforster Straße. Er war von der Kreuzung Rather Straße aus kommend in Richtung Lustheide unterwegs. An der Einmündung Taubenstraße bemerkte einen von rechts kommenden Seat und nahm irrig an, die Fahrerin würde ihm die Vorfahrt nehmen. Bei der Vollbremsung stürzte er mit seiner Honda. Zu einer Kollision mit dem Seat kam es nicht. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst zur Versorgung in ein Kölner Krankenhaus.

An den beiden Motorrädern entstand nur geringer Sachschaden. (rb)

