Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der B 30 ereignet hat. Eine 38-jährige VW-Lenkerin befuhr die Bundesstraße von Ravensburg kommend in Richtung Tettnang. Zwischen einer Tankstelle und der Kreuzung beim Betonwerk Wolf kam ihr ein weißer Sprinter entgegen, der auf der Sperrfläche einen anderen Verkehrsteilnehmer in Richtung Ravensburg überholte. Als die 38-Jährige auf Höhe des Sprinters war, kam es zu einem Streifvorgang der beiden Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Sprinter-Fahrer davon. Da lediglich bekannt ist, dass der Verursacher mit einem hohen weißen Transporter unterwegs war, erbittet die Polizei Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrer an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Pkw aufgebrochen

Ein unbekannter Täter schlug am Donnerstag im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 17.30 Uhr an zwei Fahrzeugen jeweils die rechte Seitenscheibe ein und entwendete Bargeld und einen Sportbeutel. Ein Fahrzeug war auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle in der Schützenstraße, das zweite auf dem Parkplatz am Scheffelplatz abgestellt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu informieren.

L 325 / Vogt

Vorfahrtsunfall

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.15 Uhr auf der L 325 ereignet hat. Eine 54-jährige Audi-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Heissen kommend in Richtung Vogt. An der Einmündung Stockäcker missachtete eine 49-jährige VW-Fahrerin die Vorfahrt und kollidierte mit der 54-Jährigen. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden.

Wangen

Streit um Parkplatz

Leicht verletzt wurde eine 24-Jährige am Donnerstag gegen 09.30 Uhr, als sie sich auf einen freien Parkplatz in der Siemensstraße stellte, um diesen ihrer Mutter, die gerade wendete, freizuhalten. In der Zwischenzeit fuhr eine 59-jährige Autofahrerin auf den Parkplatz, bemerkte den freien Stellplatz und soll absichtlich gegen die junge Frau gefahren sein, vermutlich in der Hoffnung, sie würde zur Seite gehen und sie könne einparken. Zwischen den Frauen kam es daraufhin zu einer lautstarken Diskussion, die jedoch die 59-Jährige kurze Zeit später beendete, in ihr Fahrzeug stieg und davonfuhr. Beim Wegfahren notierte sich die 24-Jährige das Kennzeichen des Fahrzeugs und wurde anschließend von der Mutter ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Vogt hat nun die Ermittlungen gegen die 59-Jährige aufgenommen.

Leutkirch

Ladendiebstahl

Ein 23-Jähriger wurde am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Bahnhofsarkaden" beim Ladendiebstahl beobachtet. Der junge Mann betrat den Markt, entnahm aus den Regalen Spirituosen im Wert von rund 300 Euro und verstaute diese in einem mitgebrachten Koffer. Der Ladendetektiv, der den 23-Jährigen schon eine ganze Weile beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Beim Verlassen des Ladens wurde der 23-Jährige von den Beamten angesprochen und vorläufig festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass dieser Mann bereits im Februar auf gleiche Art und Weise Spirituosen im Wert von rund 600 Euro entwendet hatte. Wegen Diebstahls muss er sich nun verantworten.

