Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bagger brennt - niemand verletzt

Hamm - Pelkum (ots)

Am Montag, 01. April 2019, gegen 20.45 Uhr kam es auf der Kamener Straße etwa in Höhe der Zufahrt zum Selbachpark zu einem Brand eines Baggers. Während einer Überführungsfahrt kam es zu einem technischen Defekt an der Baumaschine, wodurch diese Feuer fing. Der Fahrer konnte den Bagger noch an den Fahrbahnrand lenken, wo er dann durch die Feuerwehr unter Einsatz von Schaum gelöscht werden konnte. Da durch den Brand Betriebsstoffe ausliefen, wurde durch die Feuerwehr auch das Umweltamt hinzugezogen. Eine Gefährdung konnte ausgeschlossen werden. Die Baumaschine konnte zur Nachtzeit nicht abtransportiert werden. Sie wird vor Ort belassen. Eine Sicherung mit Absperrmaterial ist erfolgt. Während der Löscharbeiten und der anschließend notwendigen Reinigung der Fahrbahn war die Kamener Straße komplett gesperrt. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. (ab)

