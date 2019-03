Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

LEUTKIRCH Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es am Freitag, gegen 12.15 Uhr, bei einer Firma in der Freiherr-vom Stein-Straße. Bei Flex Arbeiten in einem Lagerraum kam es vermutlich durch Funkenflug in der Folge zu einem Brand eines Mülleimers. Das dort enthaltene entzündliche Material geriet in Feuer. Durch die Hitzeentwicklung im Mülleimer platzten die darin befindlichen Bauspraydosen. Das Feuer wurde rasch gelöscht, so dass der Sachschaden begrenzt werden konnte. Das angrenzende Wohnhaus an den Lagerraum wurde nicht beeinträchtigt. Zu Personenschaden kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Ehninger

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell