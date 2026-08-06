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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Tatverdächtige bei Diebstahl auf Baustelle festgenommen

Karlsruhe (ots)

Zwei Männer entwendeten in der Nacht auf Donnerstag offenbar mehrere Kilogramm Kupferkabel von einer Baustelle in der Karlsruher Oststadt.

Ein Zeuge nahm gegen 03:10 Uhr laute Geräusche ausgehend von einer Baustelle in der Haid-und-Neu-Straße wahr und alarmierte daraufhin die Polizei. Als sich ein Streifenwagen der Adresse näherte, stiegen zwei mit orangenen Warnwesten bekleidete Männer hektisch in einen LKW ein und flüchteten von der Örtlichkeit. Unter Hinzuziehung weiterer Streifenbesatzungen unterzogen die Beamten die beiden Beschuldigten schließlich in der Emmy-Noether-Straße einer Kontrolle und erklärten ihnen die vorläufige Festnahme.

Im Rahmen der Durchsuchung des LKW beschlagnahmten die Polizisten mehrere hundert Kilogramm Kupfer-Kabel, welche der Baustelle in der Haid-und-Neu-Straße zugeordnet werden konnten.

Die beiden 50- und 52-jährigen Männer müssen sich nun aufgrund besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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