Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Flächenbrand in Neureut - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Nachdem am Dienstagnachmittag eine Feldfläche von etwa 400 Quadratmeter auf bislang unbekannte Weise in Brand geriet, sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge meldeten Passanten gegen 16:30 Uhr einen Flächenbrand zwischen der Haltestelle Haus Bethlehem und der Poststraße.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und verhinderte die Ausbreitung auf ein nahegelegenes Gartengrundstück.

In der Nähe des Ereignisortes soll sich ein Mann in einem roten VW Lupo befunden haben, der nach Verständigung der Feuerwehr in Richtung Norden davonfuhr.

Zeugen und insbesondere der Fahrer des VWs, die möglicherweise Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666 3611 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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