Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen eines Abbiegevorganges kollidierte am Mittwochnachmittag ein Pkw mit einem Motorrad. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 67-jährige Pkw-Fahrerin gegen 16:15 Uhr auf der Straße "Schloßplatz" und beabsichtige nach rechts in die Herrenstraße einzubiegen. Zur selben Zeit befand sich ein 58-Jähriger mit seinem Zweirad ebenfalls auf der Straße "Schloßplatz" in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollte offenbar nach links in die Herrenstraße einbiegen. Im Zuge des Abbiegevorgangs der beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten die Fahrzeuge im Einmündungsbereich miteinander, sodass der 58-Jährige von seinem Motorrad stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 94484-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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