Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Brandstiftung

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch rückten Feuerwehr und Polizei zu zwei Waldbränden in Stutensee aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge alarmierten Bewohner aus Blankenloch gegen 00:20 Uhr Feuerwehr und Polizei wegen eines auffälligen Brandgeruchs.

Unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers lokalisierten die Beamten schließlich zwei Brände in einem Waldgebiet nahe des Karlsruher Reitschulschlags, zwischen der Stutenseer Allee und der Friedrichstaler Allee.

Die Feuerwehr löschte den Brand, noch bevor weiterer Schaden entstehen konnte.

Der entstandene Sachschaden auf den rund 400 und 200 Quadratmeter großen Bereichen wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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