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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Telefonbetrüger verursachen hohen Vermögensschaden

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte riefen am Dienstagmittag in betrügerischer Absicht eine 88-Jährige an und verursachten mit der Masche "Enkeltrick" einen hohen Vermögensschaden.

Die Seniorin erhielt gegen 13:35 Uhr einen Anruf eines jungen Mannes, der sich als ihr Enkel ausgab. Unter Vorspielung eines angeblichen Verkehrsunfalls sei nun eine Bürgschaft in fünfstelliger Höhe von Nöten, um eine Haftstrafe zu vermeiden. Anschließend übernahm ein zweiter bislang unbekannter Täter das Gespräch und gab sich fälschlicherweise als Staatsanwalt aus. Dieser forderte die Geschädigte zur Herausgabe von Schmuck und Wertgegenständen auf, um den angeblich fälligen Betrag zu begleichen.

Die 88-Jährige händigte schließlich zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr einem unbekannten Kurier diverse Wertgegenstände aus. Anschließend entfernte sich der Abholer in bislang unbekannte Richtung.

Der Abholer soll etwa 25 Jahre alt, etwa 1,80m groß und schlank gewesen sein. Er trug offenbar braunes lockiges Haar und wies einen dunkleren Hauttyp auf. Er soll eine dickere Weste getragen haben und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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