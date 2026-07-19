Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholenthemmter Gast nicht mehr willkommen

Apolda (ots)

In der Nacht vom Freitag, 17.07.2026 auf den Samstag, 18.07.2026 veranstalteten mehrere Personen in der Stobraer Straße in Apolda eine Gartenfeier, wobei sich ein 21 Jahre alter Teilnehmer derart mit Alkohol betrank, dass er eine Scheibe des Gewächshauses des Gastgebers mutwillig eintrat und trotz mehrfacher Aufforderung anderer Teilnehmer die Feierlichkeit nicht verlassen wollte, sodass diese die Polizei verständigten. Da der 21-jährige Apoldaer den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete, mussten diese ihn gewaltsam zu Boden bringen und anschließend zur Polizeiinspektion Apolda transportieren. Auch hierbei wehrte sich der alkoholisierte Täter. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

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