Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach verdächtiger Wahrnehmung

Karlsruhe (ots)

Eine Zeugin berichtete der Polizei von einer verdächtigen Wahrnehmung in der Karlsruher Innenstadt. Drei Männer sollen sich am Freitagnachmittag gegen 14:10 Uhr mit einem schwarzen Mercedes in der Adlerstraße zwischen der Zähringerstraße und der Markgrafenstraße aufgehalten haben. Als eine Frau das Auto passiert habe, sollen die Unbekannten sie dem Anschein nach zum Einsteigen gedrängt haben. Anschließend sei die Limousine mit ausländischem Kennzeichen in Richtung Rüppurrer Straße davongefahren.

Die Frau sei etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 155 bis 160 cm groß gewesen und habe ein schwarzes knöchellanges Kleid getragen.

Einer der beobachteten Männer sei circa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 180 bis 185 cm groß gewesen. Er sei mit einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck bekleidet gewesen und habe eine auffällige Goldkette getragen.

Der Zweite sei etwa 30 bis 35 Jahre alt und ebenfalls rund 180 bis 185 cm groß gewesen. Er habe ein graues T-Shirt und eine schwarze Weste getragen.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten weder die verdächtigen Personen noch das Fahrzeug angetroffen werden.

Da auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse eine mögliche strafbare Handlung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach möglichen weiteren Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu den Personen machen können. Auch Anwohner der umliegenden Straßen oder Geschäftsinhaber, deren Anwesen bzw. Geschäfte über Überwachungskameras verfügen und die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf den Aufzeichnungen festgestellt haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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