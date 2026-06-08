Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte raubt Goldkette an Wohnungstür - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine 59-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag an ihrer Wohnungstür von einer Unbekannten überrascht und ausgeraubt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge klingelte eine bislang unbekannte Frau gegen 15:25 Uhr mehrfach an der Wohnungstür der 59-Jährigen. Als diese die Tür daraufhin öffnete, packte die Unbekannte sie an den Händen und riss ihr offenbar unvermittelt die Goldkette vom Hals. Anschließend schubste die Täterin ihr Opfer nach hinten flüchtete durch das Treppenhaus des Mehrparteienhauses auf die Straße. Vor dem Anwesen in der Ritterstraße stieg die Flüchtige dann wohl zu einem Mann in einen weißen Pkw. Das Auto fuhr daraufhin in Richtung Karlstraße davon.

Die mutmaßliche Räuberin sei etwa 50 Jahre alt, rund 160 cm groß und dick gewesen. Sie habe einen gebräunten Teint, ein rundes Gesicht und dunkle Locken gehabt und Deutsch mit Akzent gesprochen. Bekleidet sei die Frau mit einer schwarzen Jeanshose und einem langärmligen Oberteil mit Blumenmuster gewesen. Zudem habe sie eine Sonnenbrille auf dem Kopf getragen.

Den vermeintlichen Mittäter der Frau beschrieb das Tatopfer als deutlich jünger und ebenfalls dick. Er habe kurze gegelte Haare gehabt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell