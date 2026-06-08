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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - 41-Jähriger nach mutmaßlich versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Aus bislang ungeklärten Gründen soll ein 41-Jähriger in der Nacht auf Sonntag einen 45-Jährigen angegriffen und ihm schwere Verletzungen zugefügt haben. Der Angreifer befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich die beiden LKW-Fahrer gemeinsam mit weiteren Beteiligten gegen 01:45 Uhr auf einem Parkplatz eines Speditionsunternehmens. Dort griff der 41-Jährige den 45-Jährigen offenbar unvermittelt mit einem Messer an und fügte ihm Schnitt- und Stichverletzungen am Arm und Rücken zu. Zwei ebenfalls anwesende Männer sollen den Angreifer hierauf gestoppt und dabei selbst leichte Verletzungen erlitten haben. Daraufhin verständigte Polizeibeamte nahmen den 41-Jährigen noch an der Tatörtlichkeit vorläufig fest.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Geschädigten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Festgenommene wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, welcher Haftbefehl aufgrund versuchten Totschlags erließ und diesen in Vollzug setzte.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Franz Henke pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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