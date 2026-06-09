Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Brand in Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen

Karlsruhe (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Montagnachmittag in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bretten ein Brand aus.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahmen Bewohner des Anwesens in der Straße Engelsberg gegen 15:20 Uhr Rauch in einer Wohnung im 1.OG wahr. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, hatten sich die Bewohner der betroffenen Wohnung bereits ins Freie gerettet. Die Feuerwehr brachte auch die übrigen Hausbewohner in Sicherheit und löschte das Feuer bevor es auf weitere Wohnungen und Gebäudeteile übergreifen konnte.

Fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zunächst vor Ort versorgt und anschließend für weitere Untersuchungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit ist die Brandwohnung unbewohnbar. Für die betroffene Familie wurde von der Stadt Bretten eine vorübergehende Unterbringung organisiert.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Bretten hat die Ermittlungen aufgenommen und zur Erforschung der Brandursache die Kriminaltechnik hinzugezogen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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