POL-KA: (KA) Ettlingen - Pedelec-Fahrer fährt Fußgängerin an
Karlsruhe (ots)
Ein Pedelec-Fahrer fuhr am Freitagnachmittag in Ettlingen eine 94-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg an, wodurch sich diese schwer verletzte.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand lief eine 94-jährige Frau gegen 17:40 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Serwiesenstraße in südwestliche Richtung. Zwischen der Ersigstraße und der Reutstraße näherte sich ihr von hinten ein 70-Jähriger auf seinem Pedelec, der unzulässig den Gehweg nutzte und aus bislang unklarer Ursache mit der Seniorin von hinten zusammenstieß.
Die Fußgängerin stürzte zu Boden und der Pedelec-Fahrer fiel zudem über seinen Lenker auf die Fußgängerin.
Ein alarmierter Rettungswagen brachte die 94-Jährige mit Verdacht auf eine schwere Beckenverletzung in ein Krankenhaus. Der 70-Jährige blieb aktuellen Ermittlungen zufolge unverletzt.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.
Fabian Sauer, Pressestelle
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