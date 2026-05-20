Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Gefährliche Körperverletzung bei Sportfest - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Mindestens zwei Verletzte waren am vergangenen Donnerstagabend die Folge einer gefährlichen Körperverletzung bei einem Sportfest in Reichenbach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich gegen 21:45 Uhr zwei Gruppierungen vor dem Festzelt in der Stuttgarter Straße. Die Jugendlichen gerieten aus bislang unklarer Ursache zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der eine 16-jährige Zeugin von einem der Beteiligten zwei Schläge auf den Hinterkopf bekommen haben soll.

Kurze Zeit später, gegen 22:00 Uhr stellte ein 49-jähriger Zeuge den mutmaßlichen Angreifer zur Rede, woraufhin der Beschuldigte ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll.

Anschließend flüchtete der Beschuldigte und die anderen Jugendlichen zu Fuß in Richtung Ermlis-Allee.

Die 16-Jährige und der 49-Jährige erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen wohl leichte Verletzungen.

Der Beschuldigte soll eine kräftige Statur haben, zwischen 18 und 20 Jahren alt sein und blonde Haare haben. Zum Tatzeitpunkt trug er wohl einen hellen Pullover.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zum Tathergang oder dem Beschuldigten machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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