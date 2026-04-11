Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 42-jähriger Mann mutmaßlich getötet - Sonderkommission eingerichtet

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein Zeuge fand am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr einen 42-jährigen Mann leblos in einem derzeit unbewohnten Gebäude am Bahnhofplatz in Karlsruhe auf.

Erste Ermittlungen ergaben Hinweise, die auf eine mögliche Straftat hindeuten. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat für die weiteren Ermittlungen eine 28-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Eine für Montag angesetzte Obduktion soll nun weitere Informationen zur Todesursache des Mannes ergeben.

Zeugen und Hinweisgeber, die zwischen Mittwoch dem 08.04.2026 und den Morgenstunden des 10.04.2026 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bahnhofplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

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