POL-KA: (KA) Malsch - Sperrung auf A5 nach Auffahrunfall

Am Montagabend kollidierten auf der Bundesautobahn 5 gleich vier Pkw miteinander und sorgten für eine mehrstündige Vollsperrung.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Sprinter gegen 20:45 Uhr auf der mittleren Spur der A5 in Fahrtrichtung Norden. Auf Höhe Malsch bremste ein vor ihm fahrender Peugeot verkehrsbedingt ab, was der Sprinter-Fahrer offenbar übersah und frontal auf den Kleinwagen auffuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes drehte sich der Peugeot, sodass ein ebenfalls auf der mittleren Spur fahrender BMW mit ihm zusammenstieß. Zur selben Zeit touchierte ein die linke Fahrspur befahrender VW den sich drehenden Peugeot und schrammte mit seinem Fahrzeug zudem an der Leitplanke. Im Anschluss passierte ein unbeteiligter Jaguar die Unfallstelle und erlitt offenbar aufgrund auf der Fahrbahn verteilten Fahrzeugteile Beschädigungen am Unterboden seines Fahrzeuges.

Sämtliche Verkehrsteilnehmer blieben infolge des Verkehrsunfalls nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Bergungsarbeiten sperrten die Beamten die A5 bis etwa 00:30 Uhr ab.

