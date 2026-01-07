PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Sperrung auf A5 nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Am Montagabend kollidierten auf der Bundesautobahn 5 gleich vier Pkw miteinander und sorgten für eine mehrstündige Vollsperrung.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Sprinter gegen 20:45 Uhr auf der mittleren Spur der A5 in Fahrtrichtung Norden. Auf Höhe Malsch bremste ein vor ihm fahrender Peugeot verkehrsbedingt ab, was der Sprinter-Fahrer offenbar übersah und frontal auf den Kleinwagen auffuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes drehte sich der Peugeot, sodass ein ebenfalls auf der mittleren Spur fahrender BMW mit ihm zusammenstieß. Zur selben Zeit touchierte ein die linke Fahrspur befahrender VW den sich drehenden Peugeot und schrammte mit seinem Fahrzeug zudem an der Leitplanke. Im Anschluss passierte ein unbeteiligter Jaguar die Unfallstelle und erlitt offenbar aufgrund auf der Fahrbahn verteilten Fahrzeugteile Beschädigungen am Unterboden seines Fahrzeuges.

Sämtliche Verkehrsteilnehmer blieben infolge des Verkehrsunfalls nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Bergungsarbeiten sperrten die Beamten die A5 bis etwa 00:30 Uhr ab.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:09

    POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls, in den drei Pkw involviert waren, war die Landstraße 560 zwischen Oberhausen und Neulußheim am Samstagnachmittag für mehr als drei Stunden gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer gegen 14:00 Uhr von einem Zubringer auf die ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:07

    POL-KA: (KA) Pfinztal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus in Berghausen

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Freitag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr, in ein Wohnhaus in Pfinztal-Berghausen ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter vermutlich über ein Nachbargrundstück auf die Rückseite des Wohnanwesens in der Keplerstraße. In der Folge hebelten die Einbrecher ein Küchenfenster gewaltsam ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:03

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Rüppurr einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 21. Dezember, 09:00 Uhr und Sonntag, 04. Januar, 17:00 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Hauses in der Göhrenstraße. Sie durchwühlten Schränke sowie Schubladen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren