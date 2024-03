POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein Lkw kollidierte am Montagnachmittag mit einem VW-Golf an der Einmündung zur Bundesstraße B3 in Richtung Neumalsch von Bruchhausen kommend, wobei der Fahrer des VW-Golf schwere Verletzungen erlitt. Der 49-jährige Lkw-Fahrer befuhr wohl gegen 16:15 Uhr die Landstraße von Bruchhausen kommend und wollte nach links auf die B3 in Richtung Neumalsch ...

