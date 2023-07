Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin zog sich am Samstagabend schwere Verletzungen zu, als sie in Karlsruhe-Durlach in einer Kurve offenbar alleinbeteiligt stürzte.

Ersten Erhebungen der Verkehrspolizei zufolge war die 63-Jährige gegen 18:20 Uhr mit anderen E-Bike-Fahrern auf einem Feldweg nahe der Alten Weingartener Straße unterwegs. In einer Kurve schätzte die Frau den Straßenverlauf wohl falsch ein und streifte mit ihrem Rad den Bordstein. In der Folge kam die Radfahrerin zu Fall und stieß mit dem Kopf gegen die Wand einer Brückenunterführung. Dabei zog sie sich nach derzeitigen Erkenntnissen schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Larissa Großmann, Pressestelle

