Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Mit Sommerreifen Unfall verursacht

Pfinztal-Berghausen (ots)

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer hat am Donnerstag gegen 16.50 Uhr in der Veilchenstraße in Berghausen einen Verkehrsunfall verursacht, da er trotz der winterlichen Straßenverhältnisse mit Sommerreifen unterwegs war.

Der Mann wollte mit der ungeeigneten Bereifung eine Steigung hochfahren. Hierbei geriet er auf schneeglatter Fahrbahn ins Schlingern und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro.

Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und obendrein muss er mit einem Bußgeld rechnen.

Ralf Minet, Pressestelle

