POL-KA: (Enzkreis) Tiefenbronn - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Tiefenbronn (ots)

Am Sonntag fuhr gegen 12:45 Uhr ein 62-jähriger Motorradfahrer von Pforzheim kommend auf der L572. Eine 78-jährige PKW-Führerin fuhr indessen auf der L573 von Steinegg kommend und missachtete an der Abzweigung zur L572 dessen Vorfahrt. Der Motorradfahrer bremste noch, kam zu Fall und kollidierte letztlich mit dem PKW. Er wurde zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht, wo er kurze Zeit später an den schweren Verletzungen verstarb. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. An der zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr gesperrten Unfallstelle waren insgesamt 1 Notarzt, 2 Rettungswagen, 1 Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Tiefenbronn mit 9 Mann und zwei Streifenwagen im Einsatz.

