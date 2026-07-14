Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Zeugenaufrufe, Waffen sichergestellt, berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen in Imbisse gesucht

Gleich zwei Imbisse in Heilbronn wurden am frühen Montagmorgen Ziel von Einbrechern. Zwischen 3:45 Uhr und 4:15 Uhr verschafften sich zwei Personen über ein Fenster unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilien - und Geschäftshaus in der Straße "Am Wollhaus". Im Gastraum des dortigen Imbisses nahmen sie im Anschluss Bargeld sowie Getränke in noch unbekannter Menge an sich und flüchteten. Zwischen Mitternacht und 8:50 Uhr machten sich möglicherweise dieselben Täter an der Hintertüre eines weiteren Imbisses in der Grünewaldstraße in Heilbronn-Böckingen zu schaffen und öffneten diese gewaltsam. Im Inneren wurden anschließend mehrere Spielautomaten aufgehebelt und das Bargeld daraus gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der beiden Einbrüche. Hinweise zur Tat oder den Tätern gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn oder unter 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Weinsberg: Unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Am Montagnachmittag war ein 41-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Weinsberg mit seinem Fahrzeug unterwegs. Gegen 14:50 Uhr fiel der Autofahrer einer Polizeistreife auf, da er während der Fahrt nicht angegurtet war. Daher wurde er einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Maßnahmen erlangten die Einsatzkräfte Verdachtsanzeichen im Verhalten des Mannes, welche auf eine aktuelle Rauschmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, weshalb der Pkw des 41-Jährigen durchsucht wurde. Hierbei fanden und beschlagnahmten die Polizisten eine Schreckschusswaffe, circa 25g Marihuana in diversen Tütchen abgepackt, mehrere verschreibungspflichtige Medikamente in Kleinstdosen, diverse Konsumutensilien für Kokain und Marihuana sowie fünf Smartphones. Nach diesem Fund folgten richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchungen an der Anschrift des Mannes sowie bei nahen Verwandten. In deren Rahmen wurden weitere Beweismittel, wie Smartphones, Laptops sowie weitere Kleinstmengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der Mann selbst musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

Heilbronn: Mehrere Waffen in Waffenverbotszone sichergestellt

Am frühen Montagabend konnten mehrere Waffen bei einem Mann am Heilbronner Hauptbahnhof sichergestellt werden. Gegen 19 Uhr fiel der 24-Jährige einer Streife des Polizeipräsidiums Einsatz, welche im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn in der Innenstadt unterstütze, auf. Aus seinem Rucksack ragte der Griff eines Tomahawk-Beils heraus. Der Mann wurde daher einer Kontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Gegenstände fanden die Beamten, außer dem Tomahawk, einen Zimmermannshammer, ein Klappmesser und ein Teppichmesser. Außerdem hatte der 24-Jährige eine Ampulle Testosteron sowie ein Gefäß mit Kokainrückständen bei sich. Er muss nun mit Anzeigen rechnen.

Heilbronn-Böckingen: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Zwei Personen wurden in der Nacht auf Sonntag bei einer Auseinandersetzung in Heilbronn-Böckingen verletzt. Gegen 0:30 Uhr befanden sich ein 39-Jähriger und eine 34-Jährige im Eingangsbereich einer Gaststätte in der Straße "Viehweide", als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gekommen sein soll. Im Zuge des Streits kam es wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 39-Jährige verletzt zu Boden stürzte. Auch die 34-Jährige kam aus bislang unklarer Ursache zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen am Bein zu. Beide mussten sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

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